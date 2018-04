“Cena a Casa Addams” – Musical folle ed esilarante

Un musical “scoppiettante”, frizzante e divertente, adatto a grandi e piccini: è “Cena a Casa Addams”, uno spettacolo interamente cantato e ballato dal vivo dalla compagnia Nati da un Sogno di Savona.

La vita, la morte e tutte le varianti intermedie scorrono come al solito nella estremamente normale Casa Addams. Ma la loro routine sta per essere stravolta dall’arrivo a cena del fidanzato di Mercoledì e della sua famiglia. I problemi sono assicurati, anche perché arrivano da Dallas: una tentennante cittadina famosa solo per JR, Chuck Norris e il barbecue. L’incontro scatenerà un mix di colpi di scena, coreografie mozzafiato, personaggi storici e tante, tante risate.

“Cena a Casa Addams” è uno spettacolo assolutamente esilarante, che non si ferma mai, totalmente immerso in un delirio folle e grottesco. Come se i personaggi della Famiglia non fossero già abbastanza assurdi la loro epopea è contornata da un caravanserraglio di avi di ogni epoca che definire stravaganti è poco.

Gli Addams vivono in un loro mondo che, seppur completamente rovesciato, è assolutamente coerente nella sua follia: proprio per questo l’incontro con la “normalità” scatena una serie di eventi incontrollabili. Il risultato di questa alchimia sarà però altrettanto imprevedibile: dietro le evidenti stramberie degli Addams, infatti, si celano sentimenti identici a quelli delle persone “normali”.

Lo spettacolo è diretto da Roberta Bonino, con le coreografie di Elisa Guzzo e il vocal coaching di Debora Tamagnini. In scena Andrea Chiovelli nel ruolo di Gomez, Cristina Rivera nei panni di Morticia e Jessica Battiston in quelli di Mercoledì.