Castagnate e solidarietà all’Ortofrutticola di Albenga

Dopo il grande successo dello scorso autunno tornano le castagnate all’OrtoShop. Il pomeriggio di sabato 20 e sabato 27 ottobre a partire dalle ore 14:30 L’Ortofrutticola di Albenga, in regione Massaretti a Bastia, vi aspetta per le castagnate di autunno.

Le due giornate sono state organizzate in collaborazione con il Gruppo Alpini di Albenga che ha ricevuto dall’Ortofrutticola in regalo una fornitura di castagne da utilizzare per i loro eventi benefici; un gesto concreto di collaborazione e solidarietà nei confronti di un’associazione che si prodiga da sempre per il territorio.

Spiega la presidente della cooperativa Lara Ravera: