Cascina Porro festeggia il primo anno di apertura

Festa per il primo compleanno di attività del rifugio escursionistico Cascina Porro, sulla strada per il Giogo di Giustenice, alle pendici del Bric Aguzzo, a quasi 700 metri sul livello del mare. Tanti gli amici e clienti abituali pronti a festeggiare questo primo anno di apertura.

In un clima festoso i gestori Luca e Marta invitano tutti gli appassionati, gli addetti ai lavori e i rappresentanti dei comuni limitrofi a partecipare a questa giornata di incontro e festa. “Vorremmo far diventare questo appuntamento un evento calendarizzato al fine di poter toccare e vedere con mano quello che si è fatto e si deve ancora fare e prendere spunto dal territorio per progettare altri numerosi interventi di recupero e sviluppo – dicono – Vorremmo che la Cascina diventasse un buon esempio di sviluppo e turismo sostenibile”.

In programma un aperitivo offerto dalla casa e tante prelibatezze, non solo alla griglia, il tutto accompagnato da ottima musica dal vivo.