CarnevaLöa 2018, in piazza Massena a Loano il carnevale dei bambini con la pentolaccia

Sabato 10 febbraio in piazza Massena a Loano si terrà il “Carnevale dei Bambini”, la manifestazione organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport che anticipa la grande sfilata di carri allegorici dell’edizione 2018 del CarnevaLöa.

Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con giochi, balli, animazione e, in chiusura, la pentolaccia una dolce merenda per tutti.

Saranno presenti alla festa “U Beciancìn”, Re del Carnevale e la maschera ufficiale del Carnevalöa, e “U Puè Peppin” la maschera tradizionale del carnevale a Loano.