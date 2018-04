Incontro con il docente di Ricerca Operativa Giorgio Gallo, fondatore del Centro di Ricerca Interdipartimentale Scienze per la Pace e del Corso di Laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, e presentazione del libro “Capire il conflitto, costruire la pace” (Mondadori Università). Introduce Luigi Giorgio. A cura dell’associazione GASSA Gruppi di Acquisto Solidale.

Perché scoppiano continuamente guerre sempre più violente e complesse? Perché non riusciamo ad affrontarle? È a questi interrogativi pressanti che vuole rispondere questo libro fornendo strumenti analitici e pratici per analizzare i conflitti in profondità.

Parlare di conflitti e di pace è oggi più urgente che mai. Tutti vogliamo vivere in un mondo di pace, eppure siamo testimoni dell’insorgere continuo di nuove guerre e i media ci mostrano ogni giorno scene di orrore e massacri. Questo testo è rivolto a quanti siano interessati a comprendere meglio la natura del mondo conflittuale in cui viviamo e a quanti vogliano cimentarsi alla costruzione della pace partendo da una comprensione profonda della guerra.