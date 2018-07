Caparezza al Riviera Music Festival 2018

CAPAREZZA PRISONER 709 TOUR UFFICIALE

al RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

MARTEDI’ 21 AGOSTO 2018, Porto Luca Ferrari, Marina di Alassio

~~~~~~~~~~~~

BIGLIETTI IN VENDITA SOLO SU CIRCUITO

PREZZO

25,00 € + 3,75 € prev.

~~~~~~~~~~~~

INIZIO SPETTACOLO ORE 21:00

APERTURA BIGLIETTERIA PORTO 21/08/2018 ORE 15:00

APERTURA CANCELLI PORTO 21/08/2018 ORE 18:00

~~~~~~~~~~~~

SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELL’AREA CONCERTO DALLE 18:00

SERVIZIO NAVETTA NON STOP DALLE 18:00 ferma in tutte le fermate bus di linea (tpl) di Alassio dalla rotonda di via Diaz al Porto.

~~~~~~~~~~~~

ATTENZIONE

Vi ricordiamo che in base alle normative di SICUREZZA sugli spettacoli e al regolamento interno del RIVIERA MUSIC FESTIVAL non potrete introdurre all’interno dell’area i seguenti oggetti:

– qualsiasi oggetto in vetro

– bevande di qualsiasi genere esclusa acqua (a cui verrà asportato tappo)

– oggetti atti a offendere

– ombrelli

– CASCHI di qualsiasi genere o dimensione

– PASSEGGINI

– sostanze stupefacenti

– zaini ingombranti

– articoli pirotecnici

– aste di bandiere

– ricordiamo che alle bottiglie in plastica verrà asportato il tappo

~~~~~~~~~~~~

La Direzione si riserva il diritto di perquisire come da normativa al momento dell’ingresso e non si assume nessuna responsabilità di custodia sul materiale lasciato all’esterno dell’area concerto.

~~~~~~~~~~~~

Ricordiamo inoltre che sarà IMPOSSIBILE raggiungere il porto in macchina, il servizio navetta è attivo dalle ore 18:00 e le fermate sono quelle sull’Aurelia dei bus di linea dal porto alla rotonda di via Diaz.

~~~~~~~~~~~~

Si consiglia vivamente di raggiungere l’area concerto in anticipo.

Grazie per l’attenzione Vi ricordiamo che le regole servono per garantire a tutti Voi di poter assistere agli spettacoli in sicurezza.

Buona Musica a tutti! Vi Aspettiamo!

Dallapartedellamusica

~~~~~~~~~~~~

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Strobe srl

Marina di Alassio S.p.A.

Ge.S.Co spa

~~~~~~~~~~~~

Si ringrazia il Comune di Alassio

~~~~~~~~~~~~

Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio, questo e altri eventi in coproduzione con Strobe srl , in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.