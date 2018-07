Canti folcloristici regionali con il gruppo U Gunbu de Loa-Verzi

Canti folcloristici regionali eseguiti da U Gunbu de Loa-Verzi. Concerto organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Bergeggi.

Il gruppo presenta un programma che rende omaggio alla grande canzone popolare e alle melodie più note del repertorio dialettale, che costituiscono l’origine della storia della musica italiana.

“U Gunbu de Löa-Verzi” si forma nel 2004 per iniziativa di appassionati desiderosi di far conoscere e conservare la tradizione musicale popolare e la canzone dialettale italiana. Propone un repertorio molto vasto che spazia da “Ma se ghe pensu” a ”Creuza de ma”, passando, in un ideale staffetta con l’ultimo appuntamento della rassegna, a “Vecchio scarpone” del maestro Carlo Donida.