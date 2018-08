“CantaDoccia” – Stravolgere una canzone per il piacere di cantare

Tre giorni di selezioni (6, 7, 8 agosto), una superfinale sul molo cittadino il 9 agosto nella Baia del Sole di Alassio e nella giornata di venerdì 10 agosto a Spotorno, “Il meglio di…”. Uno staff di animazione in veste di “AcchiappaTalenti” composto dal “Baywhatch” della comicità Roberto De Marchi, dall'”Uomo Doccia” Enzo Antinoro, dalla video maker Alessia Nasi (Tgevents Television) con la collaborazione di Samuele Dottore (Social Tgevents), dalla “Spiaggina della Moda” della griffe “Una Mosca Bianca” di Federica Schierano, dalla cantante Roberta Monterosso, avrà il compito di selezionare i migliori talenti della spiaggia sotto la supervisione di Luca Galtieri.

Inoltre un piccolo staff aggiuntivo di ragazze andrà alla ricerca di “bellezze” candidate alla partecipazione di “Miss Acqua di Alassio” prevista per il 19 agosto in piazza Libertà davanti al Palazzo Comunale. Alla finale del 9 agosto si aggiungerà il cantautore musicista alassino Nando Rizzo che accompagnerà i talentuosi canterini nelle loro improbabili esibizioni.

L’evento è ideato ed organizzato dalla Eccoci Eventi in sostegno all’Associazione Donare un sorriso Onlus e con il patrocinio del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Associazione Bagni Marini di Alassio, il Consorzio Alassio un mare di shopping, la Cooperativa Acqua Marina, il Comune di Spotorno, le aziende Galup dal 1922, Thok E-Bikes, Bottero Ski, Unieuro, CreaLab, Una Mosca Bianca, Bergamotto i prodotti del Casale, Azienda Agricola Padroggi La Piotta Oltrepò Pavese, Fratelli Villa “Oltre il bagno”, l’Hotel Toscana, Aga Ndricim e i Bagni Molo di Alassio.

Anche quest’anno verranno realizzate cinque puntate televisive del TGBEACH che andranno in onda in tempo reale sul portale web spettacolo www.tgevents.it, sui social di TGevents (youtube – vimeo – facebook – instagram) e di seguito di settimana in settimana sul circuito televisivo di Tgevents Television con più di 80 emittenti tv (dgtv e sky). Le registrazioni delle puntate avverranno ad Alassio il 6 agosto presso la S.L.A. nr. 8, il 7 presso la S.L.A. nr. 2, l’8 presso la S.L.A. nr. 1, il 9 presso i Bagni Molo mentre il 10 sarà la volta di Cala Smeralda a Spotorno.

L’idea è quella di ricreare all’interno di questi cinque lidi, una surreale postazione di notizie lanciate e commentate direttamente dal mare. I contenuti spazieranno dai consigli del bagnino, alle escursioni, alle dovute attenzioni per gli sport da mare, alla cura del fisico, l’estetica, i libri da leggere sotto l’ombrellone, il gossip e quant’altro di folle e coinvolgente che possa attirare l’attenzione del turista.

Tutto questo proposto da numerosi e qualificati inviati ed esperti come Lorenzo Beccati, Lucio Gardin, Gian Luigi Sarzano, Luca Musella, Ernesto Schivo, Marino Agnese, Julio Romeo e Filippo Pizzo. Inoltre ad impreziosire il programma, l’amichevole e straordinaria partecipazione dei mitici cantanti Tony Dallara e Memo Remigi e del comico Andrea Bove protagonista con Luca Galtieri delle sigle, veri e propri sketch-cult molto originali.

Gadgets e super ringraziamenti per tutti i protagonisti, per il vincitore della 4° edizione (decretato da una giuria di giornalisti e personaggi del piccolo schermo) una super E-MTBikes (pedalata assistita) offerta dalla azienda THOK E-BIKES che con questa spettacolare e preziosa bici intende avvicinarci sempre di più al meraviglioso mondo della MTB dando a chiunque la possibilità di viverla appieno. Inoltre i vincitori della categoria bambini del Cantadoccia saranno ospiti della manifestazione “Castelli di sabbia” edizione 2018 che si svolgerà in piazza Partigiani ad Alassio la sera del 9 agosto.

Il “CantaDoccia” nasce ufficialmente nella Baia del Sole nell’estate del 2007 davanti alle telecamere di Lucignolo noto programma cult televisivo Italia 1. Luca Galtieri e Marco Dottore di Eccoci Eventi, hanno saputo valorizzare l’arte di cantare sotto la doccia davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e trasformare una privata esibizione in un grande show da palco.

Nel corso degli anni il gioco si evolve sempre di più, i turisti aspettano l’evento con grande entusiasmo, semplicità e spensieratezza. Questi sono i punti forti del funambolico concorso canterino. Ad esaltare le capacità dei talenti in gara tocca al goliardico staff che con grande naturalezza trasforma l’impossibile in possibile. Cantare, solo per il gusto di cantare sotto la doccia, perché a quanto pare lì “vale tutto”, non ci sono regole e l’esibizione diventa libera e spensierata.