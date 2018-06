Stravolgere una canzone per il piacere di cantare… è “CantaDoccia – Estate 2018”! Tre giorni di selezioni dal 6 all’8 agosto, la finale sul molo cittadino il 9 agosto nella Baia del Sole di Alassio e nella giornata del 10 agosto a Spotorno “Il meglio di…”.

Uno staff di animazione in veste di “AcchiappaTalenti” composto dal “Baywatch” della comicità Roberto De Marchi, dall'”Uomo Doccia” Enzo Antinoro, dalla videomaker Alessia Nasi con la collaborazione di Samuele Dottore e dalle “Spiaggine della Moda” della griffe Una Mosca Bianca Federica Schierano e Elena Acuto avranno il compito di selezionare i migliori talenti della spiaggia sotto la supervisione di Luca Galtieri.

L’idea è quella di ricreare all’interno di 5 lidi (quattro spiagge libere attrezzate di Alassio e una edizione straordinaria a “Cala Smeralda Beach” di Spotorno) una surreale postazione di notizie lanciate e commentate direttamente dal mare. I contenuti spazieranno dai consigli del bagnino alle escursioni, dalle dovute attenzioni per gli sport da mare alla cura del fisico, l’estetica, dai libri da leggere sotto l’ombrellone al gossip e quant’altro di folle e coinvolgente che possa attirare l’attenzione del turista.

“CantaDoccia” nasce ufficialmente nella Baia del Sole nell’estate 2007 davanti alle telecamere di “Lucignolo”. Luca Galtieri e Marco Dottore hanno saputo valorizzare l'”arte” di cantare sotto la doccia davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e trasformare una privata esibizione in un grande show da palco. Nel corso degli anni il concorso si evolve sempre di più e i turisti aspettano l’evento con grande entusiasmo, semplicità e spensieratezza. Questi sono i punti forti del funambolico concorso canterino.

Ad esaltare le capacità dei talenti in gara tocca al goliardico staff che con grande naturalezza trasforma l’impossibile in possibile. Cantare solo per il gusto di cantare sotto la doccia perché a quanto pare lì “vale tutto”: non ci sono regole e l’esibizione diventa libera e spensierata.