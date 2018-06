“Canta” – Laboratorio con l’Associazione Teatro Cantiere

L’Associazione Culturale Teatro Cantiere, trasferitasi recentemente dalla Toscana a Piana Crixia, in via Valpiana 7, ospiterà il 30 giugno e l’1 luglio “Canta”, corso di teatro e canto condotto da Alejandro Tomàs Rodriguez, attore membro centrale del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards dal 2007 al 2015, realtà nata a Pontedera (PI) nel 1986, quando ha ospitato gli ultimi tredici anni di vita e lavoro di Jerzy Grotowski, uno dei maestri più influenti del teatro di ricerca del XX secolo, punto di riferimento indiscusso di molte generazioni di teatranti.

Il corso è basato su elementi fondamentali della recitazione e del canto che Alejandro propone assistito da Robin Gentien e Pierre Lauth-Karson, suoi compagni di lavoro e membri del gruppo musicale francoargentino Engine.

I partecipanti si immergeranno in un intenso lavoro pratico con canti tradizionali afrolatinoamericani. Nelle sessioni si esploreranno le dinamiche vive che emergono cantando e interagendo con le persone presenti. A partire da una serie di semplici principi i partecipanti saranno guidati a scoprire i processi che conducono all’azione. Questo approccio al canto e ai potenziali latenti nell’interazione hanno come base gli elementi che costituiscono il mestiere dell’attore. Le giornate saranno dedicate anche all’allenamento fisico che consisterà in esercizi di sincronizzazione e reazione, contenuti in una sequenza di giochi attentamente disegnata.

Il corso è indirizzato a attori, ballerini, musicisti e studenti. Non ha importanza l’età né l’esperienza professionale. Le persone interessate devono inviare via e-mail il loro CV e una lettera con le proprie intenzioni. È possibile pernottare gratuitamente in tenda presso la struttura e cucinarsi i pasti nella cucina comune. Il cibo non è compreso. La partecipazione è riservata ai soci (la tessera è compresa nel prezzo del corso).

Per l’occasione domenica 1 luglio alle ore 20 gli Engine si esibiranno in concerto presso lo stand birreria della XXXVI Fiera del Commercio e dell’Artigianato.