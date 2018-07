“Canotto Race” – Goliardia… gonfiabile!

La si potrebbe considerare alla stregua di un carnevale in cui il carro allegorico è in realtà un canotto e, anziché sfilare lungo le strade della città, si rema dal bagnasciuga fino ad una boa situata a circa 200 metri e ritorno. Vincono i primi arrivati, il miglior allestimento e il primo equipaggio femminile. Sembra semplice ma in realtà stiamo parlando della più esilarante gara goliardica, unica al mondo, dove tutto è permesso e di cui giovedì 2 agosto andrà in scena la sesta edizione, la prima organizzata da È Clay, un tormentone trasformatosi in associazione senza scopo di lucro e con scopi benefici.

Appuntamento sul Pontile Bestoso dove dalle ore 20 si raduneranno gli equipaggi. Ogni canotto sarà esposto, ben allineato sul molo e da lì ogni team dovrà partire. A Marco Dottore il compito di presentare e commentare in diretta l’insolita ma agguerrita sfida tra natanti. Il sottofondo musicale sarà invece a cura di Dj Fabietto Cataneo.

Ogni equipaggio, composto da due persone, dovrà avere un tema preciso e arrivare alla fine del percorso, di circa 200 m, che sarà impervio per via dei “disturbatori” presenti in acqua.

Sono una ventina ad oggi gli equipaggi iscritti ispirati a temi di strettissima attualità come il Royal Wedding, al cinema come i team del Signore degli Anelli, di Jurassic Park e di Greese a personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Alle 21,30 il via alla gara con qualunque condizione di vento e mare.

E dire che tutto ebbe inizio anni or sono quando banalmente, per andare a prendere un aperitivo da una parte all’altra del molo, tre noti goliardi alassini decisero di utilizzare tre canotti, di quelli gonfiabili, per bambini. L’ultimo, neanche a dirlo, avrebbe pagato da bere. Fu quella la prima canotto race. Sul vincitore le cronache si fanno confuse ma tant’è il dado era tratto e come tutte le migliori idee, o se non le migliori, quelle sicuramente più divertenti, da quella “boutade” e dallo spirito goliardico della VivaAlassio New Generation nacque la Canotto Race.