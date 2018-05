“Joie de Vivre, nonostante tutto: cambia-mente cambia vita con il sistema-guida”. Come può cambiare la nostra vita se continuiamo a pensare sempre allo stesso modo? Incontro a cura di Susanna Garavaglia, ricercatrice e scrittrice attenta alla trasformazione del futuro.

Pensando sempre allo stesso modo memorizziamo programmi automatici e abitudini che ci impediscono ogni cambiamento. Come passare quindi dalla dimensione della sopravvivenza a quella della creazione e cambiare davvero la nostra vita?

In questo incontro viene proposto un sistema guida per comprendere come il nostro corpo sia diventato la nostra mente e nel quale adoperarsi per attingere direttamente alle informazioni costruttive contenute nelle nostre dimensioni più profonde. Un insieme di strumenti per interrompere l’abitudine di essere chi abbiamo creduto di essere finora e ricordare chi siamo veramente.