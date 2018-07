Cairo Medievale 2018

La storia che verrà raccontata durante questa edizione di “Cairo Medievale” vuole parlare di cultura e di pace. Il 2018 è infatti l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e gli organizzatori vogliono celebrarlo dando un’attenzione particolare alla letteratura.

La pace, d’altra parte, sarà l’ago della bilancia di una storia che, partendo da un momento di contrasto, sceglie un lieto fine fatto di compromesso e di rispetto. Siamo nel lontano 1453, quando un re arriva da lontano per portare la pace tra le strade di Cairo Montenotte, dove gli scontri sono accesi a causa dei contrasti tra i fratelli Scarampi.

Dopo lunghi scontri, Bartolomeo e Giovanni hanno scelto di appoggiare il Marchese del Monferrato e Antonio si è schierato con il Duca di Milano. Riuscirà Renato D’Angiò con la sua corte a portare la pace?

Con i grandi musici di In Vino Veritas, Futhark, Le Tre Cipolle e Sonagli di Tagatam. Slate ed esibizioni con gli Sbandieratori di San Damiano, il burattinaio Mauro Pagan. Tanti giochi e intrattenimento con Scuolabuffo e i rapaci della scuola Terra di Confine. Spettacoli e acrobazie con Nemesis, Gli Acrobati del Borgo, i Giullari di Spade ed i Giullari del Carretto, i Truccatori del Drago, le scuole Atmosfera Danza e La Danza è… e non ultimo l’Ordine del Gheppio. Questo e molto altro per dar vita ad un evento unico.

Venerdì 4 agosto dalle ore 21 concerto della banda cittadina e saluti del presidente della Pro Loco per la presentazione della festa alla popolazione.

Sabato 5 agosto dalle ore 19 nelle piazze e per le vie del borgo spettacoli di artisti di strada e bancarelle con cucina di strada, a cura delle associazioni di volontariato, sportive e di utilità sociale.

Alle ore 21 presso Porta Soprana l’arrivo di Gusten e l’incontro con la moglie Albina.

Apertura Rassegna d’arte “Itinerari di ricerca” a cura di Associazione Culturale ZeroVlume, ospitata a Palazzo di Città dal 5 al 10 agosto dalle ore 18 alle 24 e proseguirà sino al 26

agosto.

Alle ore 21:30 presso il foyer del Teatro “Osvaldo Chebello” inaugurazione mostra di pittura di Alessandro Carnevale, aperta per tutto il periodo della manifestazione.

Presso l’ITIS di Via Allende resterà aperta per tutto il periodo della festa la mostra fotografica organizzata da Le Rive della Bormida con la collaborazione dell’associazione Zeroiso.

Domenica 6 agosto alle ore 21:30, da Porta Soprana, comincia “Il grande viaggio”, sfilata allegorica con Marco Polo, verso la corte dell’imperatore dei mongoli, Kublai Khan. Continuano gli spettacoli itineranti e nelle piazze principali, continuano le bancarelle con il cibo di strada.

Premiére del film di Alessandro Carnevale “Absence Atlas” alle ore 21:45 al Teatro “Osvaldo Chebello”.

Lunedì 7 agosto dalle 19 nelle piazze e per le vie del borgo spettacoli di artisti di strada e bancarelle con cucina di strada, a cura delle associazioni di volontariato, sportive e di utilità sociale.

Alle ore 20:30 presso l’ITIS di Cairo (Via Allende) gli alunni e gli studenti degli istituti scolastici di Cairo Montenotte presentano “Animalia”, letture di animali fantastici.

Alle ore 21,30 nell’anfiteatro di Palazzo di Città rappresentazione teatrale “Dolus Dolus L’Inganno” a cura del Teatro degli Irriverenti.

Alle ore 22 in piazza della Vittoria spettacolo circense a cura della compagnia romana Materia Viva dal titolo “Alchimia”.

Martedì 8 agosto alle ore 21:30 da Porta Soprana riparte “Il grande viaggio”, sfilata allegorica con Marco Polo, verso la corte dell’imperatore dei mongoli, Kublai Khan.

Alle ore 22 in piazza della Vittoria spettacolo circense a cura della compagnia romana Materia Viva dal titolo “Tarocchi”.

Continuano gli spettacoli itineranti e nelle piazze principali, continuano le bancarelle con il cibo di strada.

Proiezione del film “Absence Atlas” di Alessandro Carnevale alle ore 22 e ore 23 al Teatro “Osvaldo Chebello”.

Mercoledì 9 agosto dalle ore 19 nelle piazze e per le vie del borgo spettacoli di artisti di strada e bancarelle con cucina di strada, a cura delle associazioni di volontariato, sportive e di utilità sociale.

Alle ore 20 Scuola Buffo “Viaggi Fantastici a Piccoli Passi”.

Nella serata con l’associazione Zerovolume si ospiterà “Moda a teatro” a cura di Furlan di Arti_Ficio.

Alle ore 21:30 nell’anfiteatro di Palazzo di Città la rappresentazione teatrale “Dolus Dolus L’Inganno” a cura del Teatro degli Irriverenti.

Alle ore 22 in piazza della Vittoria spettacolo “circense” a cura della compagnia romana Materia Viva dal titolo “Ex Inferis”.

Giovedì 10 agosto dalle 19 gran festa finale per le piazze e per le vie del borgo, spettacoli di artisti di strada e bancarelle con cucina di strada, a cura delle associazioni di volontariato, sportive e di utilità sociale.

Proiezione del film “Absence Atlas” di Alessandro Carnevale, ore 21,45, teatro “O. Chebello”.

Alle 22:30 grandioso spettacolo pirotecnico dei Maestri Bernocco

Tutti i giorni saranno presenti diverse compagnie teatrali che offriranno la loro arte per le vie del centro storico, musici, ventriloqui, saltimbanchi, combattimenti a cura dell’Ordine del Gheppio “Rocchetta Cairo”. Maestri del fuoco emozioneranno grandi e piccini e avvolgeranno tutto il paese di una magica atmosfera fiabesca.