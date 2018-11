Cafè Van Gogh inaugura La Drogheria

Era il 1922 quando nella Drogheria Olivieri di Finale Ligure i clienti entravano per degustare il vino alla mescita o comprare petrolio per le lampade. Un’attività che da allora è stata tramandata da quasi un secolo attraverso tre generazioni che con passione hanno portato avanti questa bottega storica sotto i portici, al numero 12 di piazza Vittorio Emanuele II.

Dopo qualche anno di inattività, dunque, La Drogheria riapre in una chiave del tutto alternativa all’interno dello stesso Cafè Van Gogh, punto di riferimento della nightlife finalese. Il locale si presenterà in una veste completamente rinnovata e con un format innovativo: una nuova sala interna, vendita al dettaglio di spezie ed infusi, preparazioni artigianali (home made), cibi e drink abbinati in base alle stagioni e molto altro ancora.

La Drogheria intende mettere al centro della propria attività il cliente. L’idea alla base del nuovo locale, infatti, è quella di instaurare un rapporto diretto tra il barista e il consumatore. Non solo conoscenza più approfondita dei drink che si stanno consumando, ma anche tanta personalizzazione. In questo modo La Drogheria si propone come punto riferimento per il cosiddetto tailor cocktail: il barista conosce i gusti dei clienti e i drink vengono letteralmente “cuciti su misura” per essi.

Il Van Gogh, quindi, si rinnova nel vestito lasciando inalterato l’animo che lo ha contraddistinto nel corso del tempo. E a garantire tutto ciò ci pensa Mario, da 11 anni proprietario del locale insieme alle sorelle. “La Drogheria sarà tutto quello che avremmo voluto fare da sempre ma che lo spazio non ci ha mai permesso di fare – spiega – insomma, ne vedrete delle belle!”.

Il Van Gogh e La Drogheria, quindi, diventano un tutt’uno, con sale comunicanti che, inoltre, ospiteranno eventi a tema con cocktail e cibi stagionali. L’inaugurazione è fissata per giovedì 15 novembre alle ore 18. La serata verrà animata da un live del gruppo “Easy Tempo Set”, un dj set a cura di dj Ma-Nu e, inoltre, non mancheranno le sorprese!

Per restare sempre aggiornati sugli eventi e per tutte le altre informazioni visitate la pagina Facebook (cliccando qui) e il profilo Instagram (cliccando qui) del Van Gogh.