“Buongiorno Ceramica” ad Albissola Marina

Anche Albissola Marina, aderente all’Associazione Italiana delle Città Ceramiche, partecipa all’evento nazionale “Buongiorno Ceramica” con varie iniziative.

Sabato 19 e domenica 20 maggio in orari 10 – 12 e 16 – 19:30 l’Antico Giardino – Parco delle Sculture in via Italia 49, che nasce con il laboratorio di ceramica, sarà visitabile.

Domenica 20 maggio dalle ore 15:30 nel centro storico, con raduno presso la Pescheria degli Artisti, la piu grande estemporanea di decorazione ceramica con la partecipazione di oltre 100 artisti. L’iniziativa avrà lo scopo di raccogliere fondi per le famiglie in stato di bisogno. Al termine buffet per tutti alla Pescheria degli Artisti.

Successiva esposizione e vendita dei piatti, in totale beneficienza, presso il Circolo degli Artisti, in Pozzo Garitta 32, il 10, 11 e 12 luglio dalle ore 9 alle ore 20.