Venerdì 1 giugno alle ore 20:45 presso il Teatro Nuovo di Valleggia Brunella Ruggeri del gruppo musicale Gen Verde illustrerà le attività e l’esperienza artistica del complesso conosciuto per le sue tournée in tutto il mondo.

Presenterà inoltre lo spettacolo musicale “On the other side” e i workshop realizzati con giovani o studenti e finalizzati alla creazione di un grande spettacolo, condividendo così attese, problemi, speranze e sfide per scoprire un mondo di generosità.