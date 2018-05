Briga incontra i fan al Feltrinelli Point

Briga incontra i suoi fan al Feltrinelli Point in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Che cosa ci siamo fatti” (Sony Music) l’1 giugno, anticipato dal singolo omonimo dalla forte matrice britishrock, in radio dal 18 maggio. L’album, prodotto da Honiro Label, è composto da 10 brani inediti.

Tre dischi in studio alle spalle (Alcune sere, 2012; Never Again, 2015; Talento, 2016), due dischi di platino e quattro dischi d’oro, una partecipazione ad Amici 14 (conquistando il secondo posto), Mattia Briga ora è prontissimo per una nuova sfida.

“Che cosa ci siamo fatti” è un concept album che affronta un tema delicato legato all’incapacità delle nuove generazioni di stabilire relazioni con gli altri o provare sentimenti importanti confondendo la richiesta d’amore con una richiesta d’aiuto. È l’album più maturo di Briga, che a differenza dei precedenti, mantiene una linea musicale costante e accompagna l’ascoltatore dalla prima all’ultima traccia come fosse un’opera in più atti.

È il disco che Briga desiderava da tempo. Dieci tracce scritte con l’anima e con le ali, malinconiche, sfrontate, eleganti e tachicardiche, sempre oneste e fedeli, coerentemente con i sentimenti dell’autore che le ha scritte e composte.

L’accesso all’incontro è preferenziale per i possessori del pass che si ottiene acquistando l’album in libreria.