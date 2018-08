Borghetto. Dopo il rinvio dello scorso 13 agosto, a causa di condizioni meteorologiche avverse, è tutto pronto per la proiezione della seconda parte di “La via Francigena a piedi”, che avverrà lunedì 27 agosto, alle 21,30, nel giardino Sala Marexiano, in via Marexiano.

Il filmato, con proiezione e commento a cura di Beppe Peretti, riguarderà il tratto che congiunge il Gran San Bernardo a Roma, attraverso la Val d’Aosta, la Pianura Padana, la Toscana ed il Lazio.