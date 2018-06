BollicineInGiardino – Garden party di inizio estate

Una serata per festeggiare l’inizio dell’estate al Ristorante Nove. Un’occasione imperdibile per assaporare la cucina dello chef Giorgio Servetto, accompagnata dalle migliori bollicine della Maison Pommery.

Sulla grande terrazza del Nove, affacciata sul Golfo di Alassio, immersi in un parco botanico di 22mila metri quadrati dove è in fiore la collezione di agapanti di 430 varietà unica in Europa, in programma per gli ospiti il cocktail alle ore 20, seguito dalla cena alle 21.

Nel menù pensato dallo chef Servetto ogni piatto mette in primo piano i sapori e gli ingredienti territoriali. Il menù sarà abbinato alle bollicine della Maison Pommery.