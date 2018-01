A Boissano la presentazione del “Metodo Griglia” di Armando Caligari

Si terrà venerdì 26 gennaio alle 20.30 nella sala polivalente della protezione civile a Boissano la presentazione del libro “Metodo Griglia – Innovazione nell’educazione fisica” di Armando Caligari (Giacomo Catalani Editore). Modera Luca Malvicini.

Il volume è rivolto a tutti gli insegnanti, educatori, professionisti della salute, del movimento umano e i genitori più attenti. Le informazioni e le foto contenute nel libro sono frutto dell’applicazione del sistema educativo “metodo Griglia” presso la scuola dell’infanzia, della scuola primaria del tempo potenziato del Comune di Boissano.

“Il movimento è vita, il movimento educa e forgia il carattere, definisce le nostre scelte e il futuro collettivo. In una società sana, l’educazione motoria è il primo passo di un percorso di successo Il libro rispecchia a pieno il carattere del proprio autore. Innovativo e fuori dagli schemi. Preparato con un’idea futuristica ed uno studio meticoloso dei metodi di insegnamento passati, il Metodo Griglia è un’opera che rivoluzionerà ed innoverà il modo di insegnare l’educazione fisica nella scuola primaria. Un metodo che avvicina i bambini alla conoscenza del proprio corpo attraverso giochi e schemi motori interessanti e coinvolgenti”.

Armando Caligaris è laureato in scienze motorie. Esperto in attività motorie da più di venti anni nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie dove lavora con più di 600 bambini ogni anno. È preparatore atletico professionista Figc e Fip. Ha conseguito diversi attestati di partecipazione ai corsi di psicomotricità funzionale diretti dal professor Jean Le Boulch, fondatore della psicocinetica. Docente di teoria e metodologia nei corsi periferici di Coverciano e attuale responsabile area motoria della scuola calcio Genoa Cfc, i suoi interventi sono richiesti dalle maggiori società sportive e dagli atleti di livello internazionale, nonché nella formazione specifica degli insegnanti della scuola primaria e consulenza privata a famiglie. Ha pubblicato decine di articoli per riviste specializzate sia sportive sia scolastiche.