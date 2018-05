“Bimbimbici” – Una grande festa dei bambini in bicicletta

Nella Baia del Sole torna “Bimbimbici”, l’edizione numero 19 della pedalata in famiglia promossa da FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Comuni di Laigueglia e Alassio e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Alassio e Laigueglia aderiscono alla tradizionale pedalata in sicurezza per incentivare tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.

Le iscrizioni si ricevono alle 15 in piazza Partigiani con la consegna dei gadget. All’evento possono partecipare bambini dai 5 ai 12 anni ed è obbligatorio il casco protettivo. Lo start è previsto alle 15:30 con percorso piazza Partigiani, via XX Settembre, passeggiata Grollero, via Torino, via Vittorio Veneto, Borgo Barusso, passeggiata Angelo Ciccione. Arrivo in piazza Mazzini a Laigueglia e merenda per tutti e rientro ad Alassio in piazza Partigiani.

“Bimbimbici” è una campagna nazionale ideata e promossa da FIAB volta ad incentivare la mobilità sostenibile e a diffondere la cultura di una vita sana e l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e nel territorio urbano. “Bimbimbici” vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani.