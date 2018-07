“Big One in Fortezza”

Per la terza volta in due anni l’associazione Mille Papaveri Rossi porta a Savona la miglior tribute band europea dei mitici Pink Floyd, i Big One. La band di Verona quest’anno presenterà nella prima parte l’album “The Division Bell” e nella seconda tutti i brani più famosi della band inglese.

In apertura ci sarà una sfilata di body painting curato da P.articelle, realtà che sta dando lustro alle Cellette del Priamar con il suo artigianato di qualità, i workshop e le mostre, in collaborazione con le artiste savonesi Antonella Tagliani e Marzia Pistacchio.

Sempre nell’ottica di valorizzare le nostre eccellenze locali sarà presente la birra artigianale savonese 019.

Ingresso: posto unico € 23 + prevendita 2 €