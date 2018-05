Biagio Riccio presenta “Fugaci ritratti”

“Fugaci ritratti” (Rubettino) raccoglie diversi articoli pubblicati su riviste e quotidiani che trattano di mitologia, letteratura, filosofia, storia, costume, attualità. Tematiche curate con passione dall’autore, lettore assiduo di molteplici quotidiani e tantissimi volumi. Sono stati apprezzati da un notevole pubblico, attraverso i social media, che ha reclamato un vero e proprio libro.

Anche quando opinabili le posizioni di Riccio non appaiono mai chiuse in una torre d’avorio ma aperte ad un confronto che mira al corretto equilibrio fra le parti, nella cristallina convinzione che la verità assoluta non appartiene a questo mondo e che ad ascoltare gli altri ci si possa davvero arricchire, invece che impoverire. Tutto il contrario, insomma, di quanto prevalentemente si vede in televisione, si legge sulla stampa o si scrive su Internet, verrebbe da dire. Già solo per questo Fugaci ritratti è una boccata di aria fresca dall’effetto disintossicante.

(dalla prefazione di Vittorio Sgarbi)