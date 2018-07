“Bellezze in Bicicletta” – Sfilata di moda

Cosseria aderisce alla terza iniziativa regionale (dopo il Red Carpet e “Firma e Pesta”) per promuovere il proprio territorio sotto tre aspetti identificati come itinerari e segnalati con tre differenti colori: giallo percorso per i bambini, blu per le curiosità e rosso per arte e cultura.

È con quest’ultimo colore che il Comune in collaborazione con la Pro Loco, la quale aprirà lo stand gastronomico, ha organizzato la seconda edizione di “Bellezze in Bicicletta”: si tratta di una sfilata di moda con la cornice del Museo della Bicicletta in ricordo del fondatore Luciano Berruti. L’entrata sarà ad offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’Associazione Guido Rossi di Cairo Montenotte che si occupa di fornire cure pagliative e anti dolore a domicilio.

Sarà una parte di filmorafia di Luciano a iniziare la serata alle ore 20.30. A seguire sfileranno i negozi di Cairo Montenotte: L’Isola Che Non C’è abbigliamento 0-16 anni, Il Sipario abbigliamento uomo-donna, Elis abiti fatti a mano Carcare, Abracadabra intimo, New Fantasy preziosi, Enjoy Borse ed Accessori, Oltre Il Colore parrucchiera, Anastasia trucco, Giulia composizioni floreali. Service Leano e sponsor Bellè Group.

Negli intermezzi delle uscite ascolteremo la cantante Genni Lauretano, poi si esibirà con un balletto Atmosfera Danza di Gabriella Bracco di Cairo Montenotte e il violinista Alex Celtic Medioeval. Al termine della serata verranno estratti gratuitamente dei numeri consegnati al pubblico all’ingresso e coloro che saranno estratti, riceveranno delle sorprese. Il tutto verrà immortalato dal fotografo cengese Luca Cordini, ciò a testimonianza di come si possa lavorare e collaborare in armonia con i comuni vicini.