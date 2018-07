Una vera e propria festa collettiva dei litorali liguri, un’intera giornata tra sogno e realtà dedicata a sole, mare, musica e divertimento. Chi ne ha voglia si diverte di giorno, chi preferisce farlo di sera trova tanti eventi e tanti party, ognuno diverso, organizzati dai diversi operatori del litorale.

Ecco cos’è Beach Music Parade: una festa per tutti i tipi di pubblico che, dopo il successo dell’estate 2017, a luglio 2018 prende vita in tre eventi già fissati: domenica 8 luglio Beach Music Parade fa ballare e divertire Finale Ligure mentre sabato 14 luglio l’evento prende vita ad Albisola Superiore e Albisola Marina.

Ecco alcuni degli artisti che faranno divertire Finale Ligure. Ai Bagni Garibaldi suona live la Combriccola del Blasco, scatenata tribute band di che propone i grandi successi di Vasco Rossi. In console Emanuele Antimi mentre alla voce arriva Marcello Dolcevita. Ai Bagni Nautico insieme a Nando Galli in console c’è la voce di Claude Le Boy. Ai Bagni Italia insieme a Luca Scremin alla voce ci sono Lady Trisha e lo staff di Rayuela Cafè Latino. Ai Bagni Est con Stefano Pain impegnato in console alla voce c’è Chicco.

Beach Music Parade unisce zone diverse, accomunate però da una qualità assoluta nei servizi e nell’accoglienza. Gli organizzatori Giacomo Canale, ideatore della manifestazione, Nino Tassara e Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del SILB, hanno pensato ad un “contenitore” che metta insieme tante eccellenze diverse.

Beach Music Parade unisce eventi dedicati a pubblici diversi (dalle famiglie ai più giovani), proprio come accade in altre zone d’Italia, su tutte la riviera romagnola. Va ribadito che quella dei disco beach non è certo una novità in Liguria. “È un tipo di divertimento nato proprio in Liguria a metà anni ’90 – raccontano gli organizzatori – In altre zone d’Italia sono riusciti a comunicare meglio le loro realtà ma il divertimento in spiaggia in Liguria è una realtà da tempo. Beach Music Parade è semplicemente una nuova formula, un nuovo tipo di festival perfetto per chi di giorno e di notte vuole divertirsi davvero in riviera”.