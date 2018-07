Beach Music Parade nelle spiagge delle Albisole

Dopo il grande successo del primo appuntamento 2018 a Finale Ligure domenica 8 luglio, Beach Music Parade farà nuovamente scatenare la Liguria sabato 14 luglio. Questa volta la grande festa collettiva animerà i litorali di Albisola Superiore e Albissola Marina, con tanti eventi organizzati dai diversi operatori del litorale e pensati per ogni tipo di pubblico: dj set, grigliate, musica dal vivo, apericena. Sono ben venti gli stabilimenti balneari coinvolti in questo grande evento che si terrà dalle 16 alla mezzanotte.

La Beach Music Parade unisce zone diverse della Riviera Ligure, accomunate però da una qualità assoluta nei servizi e nell’accoglienza. Gli organizzatori, ovvero Giacomo Canale, l’ideatore della manifestazione, Nino Tassara e Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del Silb, hanno semplicemente pensato ad un ‘contenitore’ che metta insieme tante eccellenze diverse.

“La Beach Music Parade è un momento perfetto per far festa tutti insieme – spiegano gli organizzatori – Chiunque potrà divertirsi sotto il sole di giorno e poi, di sera, trovare l’appuntamento perfetto per rilassarsi. Come riassume lo slogan di una manifestazione che nasce per unire: sole, musica, mare e divertimento fanno scatenare la Riviera Ligure”.

“Albisola tra l’altro ospita tra l’altro i Golden Beach e il SoleLuna, due delle disco di riferimento non solo in Liguria, ma in tutta Italia e proprio il Golden Beach è il primo disco beach italiano: qui si balla in spiaggia fin dal lontano 1997”.