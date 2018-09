Beach Color Run – La spiaggia di levante si inonda di colori

Beach Color Run ritorna a Varazze nel pomeriggio di sabato 6 ottobre all’interno della manifestazione Varazze Outdoor Fest. Organizzata da Star Event Colors la Color Run si snoda lungo 5 km sulla spiaggia di levante, dal Molo Marinai d’Italia fino al Molo Santa Caterina. Si può partecipare alla Color Run preiscrivendosi sul sito web www.starteventscolor.it oppure direttamente sabato 6 ottobre sul Molo Marinai d’Italia presso lo stand iscrizioni a partire dalle ore 10 del mattino. La partenza della corsa avverrà alle 17.

Al momento dell’iscrizione sul Molo Marinai d’Italia verrà fornito il kit manifestazione comprendente la maglia dell’evento e i colori. Il costo è di € 20 per gli adulti, € 10 per i bambini, € 5 per i bambini sotto i 6 anni.

Ma la Beach Color Run non è solo corsa, è anche divertimento. Alla linea d’arrivo, infatti, si potrà ballare e festeggiare di fronte al palco del Molo Marinai d’Italia, un vero e proprio Color Village, dove un dj set vi accompagnerà fino alle ore 24.

“Con grande entusiasmo Varazze attende il ritorno di the Beach Color Run dice Marco D’Aliesio, presidente di Vaze Free Time, organizzatore dell’intera manifestazione dedicata agli sport all’aria aperta. La corsa si svilupperà sulla spiaggia di levante ed è l’evento che insieme alla E-Enduro dà il via al Varazze Outdoor Fest”.