“Bau Bau Sfiliamo” – Terza edizione

Sfilata per cani con animazione per bambini e grigliata sulla spiaggia. L’evento, in collaborazione con La Ciotola Felice, il Circo Incerto e il graphic lab Kasa Design, gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano.

Il programma prevede alle 19:30 il truccabimbi, dalle 20:30 grigliata sulla spiaggia e dalle 21 la sfilata aperta a tutte le razze di cane. Il vincitore verrà scelto da una giuria di bimbi e riceverà simpatici premi.

È possibile iscriversi entro venerdì 13 luglio presso La Ciotola Felice in corso Roma