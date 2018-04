Il batterista Gigi Biolcati ospite della rassegna “Dischi volanti”

Undicesima edizione di “Dischi volanti… incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni”, promossa dall’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi.

La rassegna, quest’anno dedicata alle opere prime e seconde di artisti già affermati e giovani musicisti, sarà realizzata anche con i fondi del Bando Promozione art. 7 L. 93/92 settore audio anno 2017, che si propone di favorire la promozione dei progetti discografici, riavvicinando il pubblico al piacere di ascoltare la musica dal vivo, con riguardo al repertorio “inedito” e “originale”.

Ospite della rassegna sarà Gigi Biolcati, che presenterà l’album “Da Spunda” (Visage Music SAS, 2016). La musica si tingerà di colori con la performance di action painting di Emanuela Scotti, che accompagnerà l’artista dipingendo su grandi tele. “Da Spunda” l’opera prima da solista del batterista, percussionista, compositore e cantante Gigi Biolcati, membro stabile di Banditaliana, pubblicato in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

Biolcati fonde nel suo drumming sonorità e groove ispirati sia dalla tradizione batteristica sia da quella delle percussioni etniche, in cui traspare l’aspetto tribale del ritmo contaminato da sonorità tecno-post-industriali. Cajon, tabla, djembe, kalimba, chincaglierie, voce, body percussion, scatole sonore a fessura e a corde, cassetti di legno suonati a piedi nudi con una tecnica che ricorda passi di flamenco e tip tap, sono gli ingredienti che creano interessanti e variopinte poliritmie.

Gigi Biolcati, in versione one man show, suonerà accompagnando la propria voce con una pluralità di percussioni (includenti anche vassoi metallici, damigiane, giocattoli), sintetizzatori, kalimba, piano elettrico, chitarra classica, dalla “fast foot” – cassetta di legno suonata a piedi nudi da lui creata – e dalla chitarra da lui stesso costruita con materiali di recupero. Del tutto uniche le performances di Body Percussion e la trasformazione del ritmo del dialetto in una sorta di rap. I brani sono quasi tutti scritti da Biolcati, che si è ispirato alla musica e alla cultura tradizionale.