“Ballad of colors dependency” – Performance di teatro sociale sull’immigrazione

Uno spettacolo di strada realizzato da un gruppo di 25 persone, adulti e bambini, di città e origini diverse: questo l’appuntamento sul lungomare degli Artisti, zona antistante la spiaggia libera attrezzata “La Flaca”, per riflettere in maniera diversa e sicuramente piacevole sull’attualissimo tema dell’immigrazione. L’iniziativa è nata dalla collaborazione del Comune con Teatro 21, laboratorio di teatro sociale, quale strumento di intervento per la promozione e lo sviluppo del concetto di identità comunitaria.

“Ballad of colors dependency” è una performance che nasce leggera con l’idea di poter essere rappresentata ovunque, non ha bisogno di palco ne di luci e solo se lo spazio è tanto grande necessita di una amplificazione. Non serve niente perché lo spettacolo è il gruppo, gli attori che in cerchio raccontano una storia, quella del loro incontro a Khorakhanè Savona Open Theater.

Il titolo della performance è un’idea di Marcello Campora, fotografo prezioso e pensante, che ispirato dal lavoro di Nan Goldin “The ballad of sexual dependency” ha trovato una similitudine narrativa di racconto per immagini ma anche di relazione.

È opinione comune che il fotografo sia per natura un voyeur, l’imbucato alla festa. Questa è la mia famiglia. Questa è la mia festa. Questa è la mia storia. Ciò che mi induce a scattare sono i sentimenti: amicizia, amore, attrazione, che spostano il limite dell’immagine “dentro” il suo mondo e ridisegnano i confini di ciò che possiamo considerare, vivo, reale, credibile

Nan Goldin

Seguirà un apericena condiviso tra i partecipanti e poi musica dal vivo con Petit Solo Diabate, accompagnato dai percussionisti del gruppo Danza Afro Savona. Un’occasione nuova e con uno stile conviviale alla quale sono invitati i cittadini, gli ospiti e quanti abbiamo voglia di mettersi in discussione per passare una serata piacevole e arricchente.