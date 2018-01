“Il Bacio” con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, in scena ad Alassio

Giovedì 15 febbraio, alle ore 21.00, alla ex Chiesa Anglicana di Alassio andrà in scena “Il Bacio” di Ger Thijs, con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti.

Protagonisti sono una donna che va alla ricerca del suo destino e un uomo che fa i conti con i propri fallimenti. Lei vive una vita vuota perché la sua vita matrimoniale non è soddisfacente. Lui è un attore che non è riuscito a realizzarsi. Il loro sarà un incontro casuale ma che cambierà la vita dei due. L’amore, infatti, è dietro l’angolo: i fantasmi e le paure si dileguano per lasciare spazio ad un sogno, la vita ha il sopravvento e i sentimenti sembrano vincere su tutto. «Il bacio» ha la capacità di raccontare prima un incontro e poi un rapporto «insolito», tenero e struggente, in cui è facile identificarsi. Quella che viene presentata sul palco è una conversazione fatta di piccole bugie e verità sorprendenti: soprattutto quella di riuscire a raccontare la propria vita ad un perfetto sconosciuto, ritrovando fiducia in se stessi e nel prossimo.

«“Il bacio” è la storia di un incontro e il grande mistero di come due vite e due personalità molto diverse possano invece “rivelarsi” l’una all’altra e trovarsi» ha raccontato alla presentazione dello spettacolo Barbara De Rossi. Al fianco dell’attrice ci sarà Francesco Branchetti che firma anche la regia.

Abbonamento € 100,00 (sei spettacoli) – Abbonamento ridotto per studenti € 70,00 (sei spettacoli)

Biglietto € 20,00 – Biglietto ridotto per studenti € 15,00

Prevendita biglietti: Caffè Narducci Via Milite Ignoto 1 Alassio tel. 3389127842