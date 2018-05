“Baci.amo.ci” – Gara di attaccamento baci all’Ipercoop di Savona

Per tutta la giornata di sabato 12 maggio due pasticcere della Pasticceria Trucco faranno dimostrazione di attacco dei baci (baci di Alassio, baci alle nocciole, baci al cacao, baci alle mandorle) e i baci attaccati verranno offerti in degustazione.

Svolgimento della gara

Chi in 3 minuti attaccherà più baci correttamente e senza romperli riceverà in omaggio 1 cesto di dolci della Pasticceria Trucco in abbinamento ad 1 bottiglia di passito Ben Ryé ed 1 bottiglia di Rum Zacapa.

Chi vorrà potrà acquistare i baci in promozione.

Iscrizione gratuita, numero limitato di partecipanti.