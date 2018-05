“Baci.amo.ci” Gara di attaccamento baci all’Ipercoop di Savona

Sabato 12 maggio er tutta la giornata 2 pasticcere della Pasticceria Trucco faranno dimostrazione di attacco dei baci (baci di Alassio, baci alle nocciole, baci al cacao, baci alle mandorle) ed i baci attaccati verranno offerti in degustazione.

Svolgimento della gara

Chi in 3 minuti attaccherà più baci correttamente e senza romperli, riceverà in omaggio 1 cesto di dolci della Pasticceria Trucco in abbinamento ad 1 bottiglia di passito Ben Ryé ed 1 bottiglia di Rum Zacapa.

Chi vorrà potrà acquistare i baci in promozione.

Iscrizione gratuita, numero limitato di partecipanti.