BabbodiversamenteRun Millesimo – Corsa dei Babbo Natale accessibile a tutti

Domenica 9 dicembre a Millesimo torna la BabbodiversamenteRun, la corsa dei Babbi Natale aperta e accessibile tutti promossa dall’associazione di promozione sociale Diversamente, nata a Mondovì e attiva anche sul territorio valbormidese con oltre 40 giovani che si affiancano ad un gruppo di adulti operanti da molti anni. L’associazione si occupa di fare in modo che persone con diversa abilità di vario tipo – gli “amici speciali” – possano vivere momenti di quotidianità come tutti e questa manifestazione ne è proprio l’esempio.

Sono abituati a correre con il cuore i componenti dell’associazione che nella scritta “diversamente” al posto della “m” ha un cuoricino azzurro. “Si corre con il cuore per venirsi incontro gli uni agli altri riducendo la distanza che ci separa e stringendoci così in un grande abbraccio in cui l’altro, l’alterità, mi aiuta a guardare oltre e insieme camminiamo sulle strade della vita giorno dopo giorno. Si guarda oltre grazie ad un altro: sembra un gioco di parole ma è una verità! Nel nostro volerci bene c’è questo: solo in compagnia si riescono a cambiare le prospettive e vedere diversamente le difficoltà, quelle situazioni che sembrano problemi e invece poi diventano possibilità”, spiegano dall’associazione.

Quest’anno la corsa è organizzata insieme agli abitanti di Villa Sanguinetti, centro diurno e struttura residenziale di Cairo. “Sono già iniziate le riunioni ed è una cosa bellissima! Non ci sono volontari che organizzano e amici speciali che semplicemente prendono parte ad una iniziativa ma insieme si pensa, si progetta, ci si confronta e si realizzerà. Un grande arricchimento per tutti, un’occasione ancora una volta per eliminare barriere che allontanano e cercare invece differenze che accomunano”, dichiarano i volontari.

Gli abitanti di Villa Sanguinetti sono i ragazzi che normalmente vivono in questa casa, che la abitano non solo fisicamente, un luogo sempre accogliente. “I giovani dell’associazione possiamo dire che siano gli abitanti di ‘diversamente’ capaci di vivere la realtà prima con il cuore e poi con la testa, un ottimo esercizio di apertura alla positività e bellezza che ci circondano. Eccoli insieme pronti a lavorare con entusiasmo, sorrisi e risate come sempre, correndosi incontro con il cuore appunto! Così chiunque può correre, anche chi barcolla nel cammino o siede su una carrozzina!”, afferma ancora l’associazione.

Il 9 dicembre a Millesimo non ci sarà solo la BabbodidersamenteRun ma altri eventi collaterali e a partire dal mattino un mercatino con bancarelle a cura della Consulta Giovanile del Comune.