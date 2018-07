Il B alletto Teatro di Torino danza in  “Concept”

Una nuova produzione del BTT, compagnia diretta da Loredana Furno, che comprende una interessante “novità” della coreografa newyorkese Yin Yue, che per la prima volta crea per una compagnia italiana, e un lavoro firmato dal prestigioso coreografo israeliano Itzik Galili. In “Condiviso” Yin Yue, coreografa di origini mongole, ha lavorato con i danzatori del BTT usando la tecnica “FoCo”, danza contemporanea con influenze di quella tradizionale della Mongolia, tecnica che ha messo a punto a New York, città dove lavora da tempo.

I corpi atletici dei danzatori sono dunque immersi in un nuovo linguaggio di movimento coinvolti da una musica, altrettanto muscolare, firmata da Giovanni Sollima, che torna nel repertorio musicale del BTT dopo il fortunato “Caravaggio” del 2004. Il lavoro, presentato con successo in anteprima a New York nel giugno scorso è ora programmato per la prima volta a Finale Ligure.

Nella seconda parte una performance dei danzatori, “Concept #1, per sei danzatori e un’arpa”, in una composizione rapida/improvvisazione che ne esalta la creatività. Le musiche elettroniche si alternano alle note suonate all’arpa celtica, da Federica Magliano.

Chiude la serata “Chameleon”, di Itzik Galili, una creazione ormai storica del repertorio del prestigioso coreografo israeliano, rivisitata per il BTT per una sola solista, la spagnola Wilma Puentes Linares. Qui Galili sfida la danzatrice a mostrare la propria versatilità attraverso continue metamorfosi. Il lavoro è un suggestivo esercizio sulla rivelazione del complesso essere femminile.