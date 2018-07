“Aspettando il Viaggio nel Medioevo” al Forte San Giovanni

Per la prima volta la Fortezza San Giovanni a Finalborgo ospiterà la manifestazione “Aspettando il Viaggio nel Medioevo”, anteprima del noto evento internazionale “Viaggio nel Medioevo” che quest’anno sarà in programma a Finalborgo dal 23 al 26 agosto e si fregerà del logo 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale #EuropeForCulture, prezioso riconoscimento ottenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Grazie al patrocinio del Polo Museale della Liguria e del Comune di Finale Ligure il Centro Storico del Finale potrà realizzare questa edizione della manifestazione d’apertura della stagione proprio nella fortezza sopra Finalborgo, riaperta finalmente al pubblico. Oltre alle spettacolari esibizioni degli artisti in programma, impagabile la possibilità di osservare il borgo e le valli finalesi da una prospettiva unica.

Alle 20:30 dal lungomare di Finalmarina partirà la tradizionale sfilata storica in abiti quattrocenteschi. Il corteo storico arriverà alla Fortezza alle 21:30 circa per dare l’inizio agli spettacoli con l’apertura ufficiale della manifestazione. Già dalle 19 la zona attorno al Forte sarà presidiata da soldati accampati e all’interno del San Giovanni saranno aperte le taverne, dove i più pigri potranno già dal tardo pomeriggio degustare bevande e piatti d’altri tempi. Attraversare i portoni del Forte sarà come varcare una porta del tempo.

Spettacoli di Spada, con la Compagnia del Leone, giochi di bandiera degli Sbandieratori di Oglianico, caroselli di tamburi con i Tamburini Marchionali giunti al seguito del Marchese Giovanni Del Carretto. Saranno presenti anche i notissimi Sonagli di Tagatam, al quale è affidata la colonna sonora dal vivo della magica serata.

Scorribande e follie dei figuranti attori del Laboratorio Teatrale Medievale Viv’Arte Italia, evoluzioni di fuoco con i Focus Magistri e dulcis in fundo i divertenti e coinvolgenti spettacoli con Monaldo Istrio lo Giullare. Il tutto gustando nelle taverne prelibatezze dal sapore medievale annaffiate dal magico “ippocrasso”.

Nel 40esimo anniversario dell’associazione culturale Centro Storico del Finale la manifestazione d’apertura della stagione inizierà proprio con il Corteggio Storico da Finalmarina, lo stesso evento che nel 1978 ha visto per la prima volta, giovani e meno giovani finalesi indossare abiti medievali.

Spettacoli, sfilate, rievocazione e divertimento popolare, accostate alla cultura e ai luoghi straordinari della nostra storia, sono la consueta ricetta del Centro Storico del Finale: un semplice e straordinario mezzo di comunicazione per far conoscere la storia del territorio.