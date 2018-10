Chi l’ha detto che l’estate è finita? A Ponente l’estate non finisce mai e lo dimostra il fitto programma di eventi in programma per il primo fine settimana di ottobre. Come ASI MiliShow – Raduno dei Veicoli Militari, con base a Villanova d’Albenga ma che nella giornata di domenica si trasferirà ad Alassio per una mostra – sfilata sicuramente peculiare. La manifestazione dedicata ai veicoli militari porterà sulle nostre strade e piazze mezzi rari e interessanti che normalmente è possibile ammirare solo nei documentari o nei film bellici.

I veicoli militari sono depositari di grandi innovazioni tecniche e memorie storiche che, seppur drammatiche, sono degne di essere preservate e trasmesse ai posteri, a ricordo di un passato che, ci auguriamo, non si ripeterà più. Asimilshow è organizzato dalla Commissione Veicoli Militari e vi parteciperanno decine di appassionati e soci Asi provenienti da tutta l’Italia.

L’arrivo è previsto per il primo pomeriggio di venerdì 5 ottobre a Villanova d’Albenga. Dopo gli accreditamenti i radunisti faranno visita al centro della località ponentina. Sabato 6 ottobre mattina trasferimento in aeroporto per una esibizione dei velivoli storici Asi. Quindi partenza per Testico, paesino dell’entroterra savonese. Nel pomeriggio trasferimento alla Madonna della Guardia con successiva visita alla chiesa. Quindi rientro all’ippodromo di Villanova.

Per domenica 7 ottobre il programma prevede la visita ad Alassio dove i radunasti sono attesi, provenienti dalla strada panoramica della Puerta del Sol verso le dieci del mattino. Per loro una vera e propria sfilata da viale Gibb fino a piazza Partigiani per poi immettersi in via Dante. Una breve sosta davanti al Muretto, poi giù verso la spiaggia su passeggiata Grollero.

Contemporaneamente dalla vicina base di Villanova d’Albenga decolleranno per un rapido show davanti al litorale alassino una decina di velivoli della Seconda Guerra Mondiale. I mezzi di terra poi risaliranno da via Torino e attraverso via Dante e via Diaz risaliranno la panoramica per ritornare all’Ippodromo di Villanova d’Albenga.

Saranno oltre cinquanta i mezzi militari d’epoca, per lo più appartenenti alla Seconda Guerra Mondiale, principalmente jeep e mezzi blindati armati. Ci sono anche dei veri e propri carri armati ma non sfileranno in strada e saranno nell’esposizione dinamica prevista nei tre giorni all’Ippodromo di Villanova d’Albenga.