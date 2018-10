In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia sabato 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso l’Associazione “Sulle orme di Alessandra Chiaretta” in via Morelli 12 a Pietra Ligure si terrà l’iniziativa che avrà per tema “Ascoltarsi ed ascoltare la persona al centro della propria vita”.

Durante la mattinata ci saranno studi aperti e colloqui gratuiti (è gradita la prenotazione) su tre tematiche:

Psicologia: colloqui informativi, sostegno alla genitorialità, difficoltà scolastiche, relazioni familiari e di coppia (dottoressa Valeria Pavan 3287373490)

Pedagogia: aiuto alla persona, tutoring DSA, BES, ADHD, comunicazione aumentativa, comportamenti problema (dottoresse Chiara Perato 3206864658 | Gianna Brino 3483711189)

Psicomotricità Funzionale: sviluppo armonico del bambino, tecniche di rilassamento, potenziamento delle attività cognitive e scolastiche (dottoressa Federica Vogliobene 3389308554)