“Arte d’Amare” – Mostra nella Sala del Mosaico

Mercoledì 8 agosto nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano si terrà l’inaugurazione della mostra “Arte d’Amare”. L’esposizione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La mostra presenta le immagini realizzate dagli undici allievi del laboratorio artistico dell’associazione culturale “Lo Schizzo” di Toirano. Si potranno ammirare dipinti a tema marino, ma anche di altra ispirazione, realizzati con diverse tecniche pittoriche e su ceramica.

Fondata il 15 giugno 1997 dall’insegnante in pensione Cetty Bellomo, che ne è l’attuale presidente, nel corso del tempo oltre 300 artisti hanno contribuito a far crescere l’associazione culturale “Lo Schizzo”. La sede del circolo ospita eventi e fiere, corsi di pittura e ceramica e laboratori artistici per bambini. Negli anni “Lo Schizzo” ha organizzato concorsi e mostre in diverse località della provincia.

Nel 2003 i suoi artisti hanno realizzato le decorazioni del reparto di pediatria e neonatologia del Santa Corona di Pietra Ligure. Ma numerose sono anche le iniziative di solidarietà come i concerti, i mercatini a favore dei bimbi di Corumbà (in Mato Grosso in Brasile) e l’inserimento di ragazzi diversamente abili nelle lezioni e negli eventi. E’ ormai consolidato anche il gemellaggio con Pommiers: ogni anno numerosi artisti partono da Toirano alla volta della cittadina vicina a Lione per partecipare al concorso annuale di pittura. E non sono mancate nemmeno le iniziative che hanno portato i francesi a Toirano.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici e dalle 21 alle 23.30 fino a domenica 26 agosto.