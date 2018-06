Ars Populi canta “Cervelli in fuga”

Uno spazio socioculturale storico viene regalato di nuovo ai Savonesi: in corso Vittorio Veneto, in un luogo incantevole vicino al mare, in un ampio giardino arredato con grazia e originalità, tutti possono trovare un momento di buona tavola, una chiacchierata davanti ad una birra o un caffè e ora anche una serie di concerti serali con ottima musica.

La rinnovata gestione dei Nuovi Giardini Serenella, oltre alla ristrutturazione dei locali, ha portato una ventata di energia e un programma che mette al centro il benessere della persona, sia questa un bambino che partecipa ai campi solari o una coppia di anziani che trovano compagnia per passare le calde ore estive davanti ad un gelato e chiacchierare.

Molti sono i gruppi di giovani che si aggregano nella sala studi o davanti ad una birra gelata. Alla sera spesso ci sono le sagre con gli immancabili fritti di pesce e le trofie al pesto, il sentore di una Liguria che si diverte a stare insieme, mantenendo le sue tradizioni di quartiere. Per due mesi una stagione musicale di intrattenimento intelligente con gruppi jazz, blues, formazioni cantautorali o rock.

Apre venerdì 29 giugno Ars Populi, che presenta in prima nazionale il suo concept album “Cervelli in fuga”. Giovanni La Grotteria (voce e chitarra), Guido Bottaro (pianoforte), Pino Di Stadio (batteria), Antonello Palmas Cotogno (basso) formano l’ensemble musicale genovese molto raffinato e divertente che ama mettere al centro della sua originalissima visione, temi sociali contemporanei cogliendone le contraddizioni in un mix di ritmi travolgenti con echi della musica colta occidentale che ammiccano ai balli sudamericani più sfrenati. Ha all’attivo centinaia di concerti in tutta Italia e tre dischi, l’ultimo “Cervelli in fuga” in uscita con l’etichetta Hive records.

Altri appuntamenti

11 luglio trio swing “The goldy flame” rockabilly

24 luglio Blues Groovers Trio Blues

2 agosto Duo Bicinia (violino, loopstation, voce)

9 agosto Bad Bite of Beat (rock cover band)

16 agosto Duo Almost 3 (violoncello, elettronica, ukulele, voce)

30 agosto DeRue Quartet (quartetto jazz)