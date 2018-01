“Arriva la Befana” al Centro Polifunzionale Le Officine! All’interno delle sale da ballo di ASD Semplicemente Danza tutti i bambini potranno aspettare l’arrivo della Befana con la sua mega Calza ricca di dolciumi, caramelle e tante sorprese. Il Cantastorie allieterà con le sue storie fantastiche.

Sarà presente all’esterno l’Angolo della Magia con l’Astrologa, che predirà il futuro, e la postazione Truccabimbi, in cui verranno eseguiti gratuitamente make up e look a tema.

Non mancheranno giochi, balli di gruppo e dj set con musiche a tema.