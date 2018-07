Armando D’Amaro presenta “Boccadoro e il cappotto rosso”

“Mercoledì d’Autore” è la nuova rassegna letteraria organizzata dalla Libreria del Conte con il patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano. Ospite della serata d’apertura sarà Armando D’Amaro, che presenterà il suo ultimo noir dal titolo “Boccadoro e il cappotto rosso. Genova, 1939” (Fratelli Frilli). Dialogherà con l’autore Marzia Ponso.

Genova, novembre 1939: un violento scirocco spinge imarosi a infrangersi con rabbia sulla foce del Bisagno, mentre minacciosi nuvoloni carichi di pioggia opprimono sia il sole, basso e morente, che l’umore di Francesco Boccadoro. I regi decreti “razziali”, che da più di un anno si stanno susseguendo, continuano a produrre i loro squallidi frutti, anche se in città alcuni volenterosi si attivano per limitarne le conseguenze.

Mentre cerca di passare qualche momento sereno in famiglia il commissario viene avvisato del ritrovamento di un cadavere rimasto appeso sotto il ponte sant’Agata, che scavalca il torrente (ruggente e gonfio di fango), poi costretto sotto la copertura da poco terminata. Ma le indagini per determinare chi abbia accoltellato la donna sono ostacolate dallo stesso Questore che, volendo tutelare il buon nome di un medico amico di tanti gerarchi, pretenderebbe che si punti il dito sul colpevole ideale, un giovane “sovversivo”. Boccadoro riesce a superare l’ostacolo ricorrendo ad una vecchia conoscenza e prosegue caparbiamente nel suo lavoro mentre il Bisagno esonda provocando notevoli danni specie al borgo degli Incrociati, dove un testimone…

Appassionante seguito di “Nero Dominante”, anche in questo romanzo (frutto di inventiva letteraria ma supportato da ricerche storiche) l’autore fa interagire personaggi reali e di invenzione su uno sfondo dettagliatamente ricostruito per situazioni, ideologie e soprattutto umanità. La moglie e i figli del commissario regalano infatti pagine ricche di godibilissimi momenti privati a bilanciare morte e degrado in un paese che sta scivolando nel baratro.

Armando D’Amaro, nato a Genova nel 1956, vive a Calice Ligure. Dopo studi classici e laurea in Giurisprudenza ha praticato attività forense e accademica, abbandonate per dedicarsi alla scrittura noir e alla critica d’arte moderna. Il suo monologo “Atlassib” è rappresentato con successo a teatro. Numerosi i testi scritti per artisti, tradotti anche in inglese e russo.