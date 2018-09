Iniziano i grandi aperitivi lunghi in una delle location più innovative del centro storico: Fiore Bio Cafè in via Paleocapa 64/66R.

Un dj set accompagnerà i più ricercati cocktail e un free buffet curato nei minimi particolari dallo chef Marco Fiore. Ovviamente non potrà mancare la pinsa by Herald’s Pinsa & Grill.

Piatti particolari personalizzati al tavolo con ordinazione di bollicine Magnum.