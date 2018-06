Apericlass on The Beach & Alcatraz @ Golden Beach

Doppio appuntamento e due party da non perdere al Golden Beach. L’estate è appena iniziata ma le feste sono già da non perdere! Lo slogan dell’estate 2018 “Dance Your Life” (“Balla la tua vita”) sembra già perfetto per iniziare a rilassarsi.

Venerdì 15 giugno torna l’appuntamento molto atteso “Apericlass on the Beach”. Dalle 21:30 si sceglie tra apericena servito al tavolo (Diamond) e non (Gold) e chi lo desidera può già iniziare a muoversi a tempo. Il vocal and dinner performer è Max Lepri, un grande professionista dell’intrattenimento.

La special tribute band è La Combriccola del Blasco, ovvero chi ama Vasco Rossi avrà senz’altro di che divertirsi con tutti i suoi più grandi successi. Dalla mezzanotte e mezza inizia “DiscoRevolution” e al mixer si alternano Luca Secremin e Marco Oki.

Sabato 16 giugno va in scena uno show coinvolgente, una sorta di musical di quelli che raramente si vedono in discoteca. È “Alcatraz”, una notte da brivio dedicata alla performance e al ballo e interpretata da attori e artisti capaci di creare meraviglia e dare emozione al pubblico.

Chi è che non ha ancora un po’ paura di finire ad Alcatraz, la galera di San Francisco celebrata in tanti film? E poi siamo sicuri sia solo uno spettacolo? La musica è urban e easy house, la cena al tavolo inizia dalle 21:30. Alla voce c’è Jessica Stalfieri, Luca Scremin e Jordy Corona al mixer.