Avete voglia di passare una serata diversa, in pieno relax e gustandovi un buon aperitivo? Allora Ca’ di Nì è quello che fa per voi! Vi aspettiamo tutte le sere dalle 18 in poi per un aperitivo nel nostro giardino.

Il sabato e la domenica vi prepareremo anche un piatto tipico ligure per farvi scoprire i piaceri della nostra cucina.

Possibilità di organizzare compleanni, serate a tema e rinfreschi di ogni tipo.