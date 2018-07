AperAmore – L’aperitivo del sabato per chi ama la lettura

L’iniziativa APERILIBRO nasce da un’idea che da ormai 4 anni l’associazione “Il Segnalibro” propone per stimolare la lettura e la socializzazione.

Per 4/5 sabati tra il mese di luglio e agosto ci si incontra alle ore 18 nella piazzetta antistante la libreria, piazza Barbieri 5, per chiacchierare di libri legati tra loro da un filo conduttore. Quest’anno il tema è l’AMORE in tutte le sue declinazioni.

Al termine della “presentazione” si può sorseggiare un bicchiere di vino con stuzzichini offerti gratuitamente dall’Associazione.

L’iniziativa è realizzata grazie ai volontari e al contributo del Comune.

L’aperitivo del sabato d’estate a Sassello per chi ama la lettura… ma anche il buon cibo.