Antonio Caprarica ospite ai “Martedì della Cultura”

Proseguono gli appuntamenti con i “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla poesia e alla musica organizzata dall’Assessorato comunale a Turismo e Cultura in collaborazione con Dimensione Eventi e il Mondadori Bookstore.

Martedì 10 luglio Antonio Caprarica presenterà il suo “Royal Baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono”. Come di consueto condurrà l’incontro Graziella Frasca Gallo, accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Cosa significa per un bambino essere l’erede al trono? All’apparenza godere di privilegi inarrivabili per i comuni mortali ma in realtà, ieri come oggi, anche essere sottoposti a regole e modelli di comportamento che sembrano studiati apposta per creare dei disadattati in lotta con il proprio destino.

Ne sa qualcosa Carlo d’Inghilterra, il più longevo pretendente alla corona, al quale il libro dedica un vivace e accurato ritratto: a tre anni ha già imparato a fare l’inchino alla bisnonna, la regina Mary, e a quattordici viene spedito in un collegio gelido e isolato dove subisce, insieme ad una disciplina da caserma, anche le umiliazioni dei bulli con i quali divide la camerata. E se oggi i suoi figli e nipoti godono di trattamenti molto meno severi l’attenzione ossessiva dei mass media rende l’esistenza di tutti loro piuttosto scomoda.

Spostandosi avanti e indietro nel tempo, infilandosi nelle residenze reali di tutta Europa, Antonio Caprarica registra con brio e gusto per i particolari gli aspetti più significativi e curiosi della vita e dell’educazione di giovani principi e principesse: infanzie dorate o complessate, disgrazie scolastiche di zucconi coronati, eccessi e debiti di giovani viziosi, amori borghesi che si scontrano con la ragion di Stato.

Le stanze dei bambini diventano così un insolito punto di osservazione per scrivere un nuovo originale capitolo della storia delle famiglie reali. E per indagare, attraverso le vite di famosi eredi (la regina Vittoria, Carlo e William d’Inghilterra, Vittorio Emanuele III di Savoia, Felipe di Spagna, Harald di Norvegia e altri ancora) il senso attuale di una istituzione che affida le sorti delle nazioni a una lotteria genetica.

I “Martedì della Cultura” si tengono nel ridotto dell’arena estiva del Giardino del Principe e si concluderanno con un aperitivo. In caso di maltempo si svolgeranno presso la Biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal.