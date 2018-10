Anteprima del concerto dell’Orchestra Olandese dell’Aia “Un ponte di solidarietà per Genova”

Nel pomeriggio di martedì 23 ottobre, con inizio alle ore 16, in piazza Sisto IV l’Orchestra Sinfonica Olandese de L’Aia presenterà alla cittadinanza un preambolo, con diverso programma, del concerto del 25 ottobre al Teatro Chiabrera “Un ponte di solidarietà per Genova”, a sostegno dei parenti delle vittime del ponte Morandi.

L’intero organico si “scomporrà” a piacimento nelle varie sezioni (fiati, ottoni, archi, etc.) formando vari ensemble e timbri orchestrali, utili per esemplificare diversi stili musicali. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’atrio del Municipio.

Il programma della serata al Chiabrera, molto vario, sarà dedicato alle più belle pagine concertistiche italiane, passando attraverso le più famose arie liriche (con la partecipazione del soprano Maria Catharina Smits) per finire con le grandi colonne sonore di Rota e Morricone, senza dimenticare citazioni di musica olandese, tutte da scoprire. Questo incontro vuole essere anche un ponte culturale con un piccolo stato dalla grande storia e dalla grande arte quale l’Olanda, che forse è ancora troppo poco conosciuta.