Anna Oxa al Giardino del Principe con il tour “Voce Sorgente”

Venerdì 10 agosto alle 21.30 Anna Oxa sarà la protagonista del quarto concerto del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna che per tutta l’estate animerà le serate del Giardino del Principe.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24). Per informazioni contattare il numero 019675848 o inviare un’e-mail a mondadoriloano@gmail.com.

Quella che è a tutti gli effetti una delle icone della storia musicale oltre confine, con una voce unica ed inconfondibile, farà tappa a Loano con il suo nuovo tour “Voce Sorgente”. Ad accompagnare Anna Oxa sul palco sarà una band composta da sei musicisti. Il tour è organizzato da Dimensioni Eventi e Ventidieci.

Per maggiori informazioni sullo spettacolo è possibile contattare Dimensione Eventi al numero 0112632323 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19).