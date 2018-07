“Andy e Norman” con la Compagnia Teatro Civico 9

Una delle commedie più apprezzate del duo comico Zuzzurro e Gaspare: “Andy e Norman” di Neil Simon, presentata in teatro nel 1986. Una commedia perfetta in cui la scrittura non ha bisogno di trovate fantascientifiche per far ridere.

Neil Simon qui raggiunge i livelli della “Strana coppia” e “A piedi nudi nel parco” regalando alla storia tre personaggi fantastici. Basti dire che la commedia riscosse un tale successo, al suo esordio, che rimase in scena a Broadway, al Plymouth Theatre, per ben 261 repliche.

La vicenda ruota attorno a tre personaggi: Andy Mancini e Norman Gambino, due giovani squattrinati, che vivono alla giornata. A mantenerli (male) è il talento nello scrivere del secondo ma, soprattutto, la capacità del primo di vendere rubriche ad ogni rivista, più o meno rispettabile, gli capiti a tiro.

La loro routine è fatta di fughe dai creditori, stratagemmi per non pagare l’affitto e furti di camicie azzurre. Fino a che nella loro vita irrompe Sophie Ross, e farà capire loro che una donna può scombinare ogni amicizia.